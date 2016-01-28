"Свіжі поставки з Межигір'я": Чичваркін заявив, що придбав елітний алкоголь Януковича

Фото з елітним алкоголем він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Свіжі поставки з підвалу Януковича: маловідомий коньяк Château de Montifaud в коробочці з жуком-бандуристом. Сертифікат датований 9 вересня 2011. Ось такі напої за £1850 дарували Януковичу. Якщо б краще вивчили його смак, можна було б обійтися звичної горілкою лише за £155", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Чичваркін заявив, що подарований Януковичу алкоголь з Межигір'я вкрали і перепродали в Лондон.