"Свіжі поставки з Межигір'я": Чичваркін заявив, що придбав елітний алкоголь Януковича
15:18, 28 січня 2016Суспільство
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Бізнесмен, власник винного магазину в Лондоні, росіянин Євген Чичваркін заявив, що придбав коньяк, який належав екс-президенту України Віктору Януковичу.
Бізнесмен заявив, що придбав коньяк Януковича / Facebook / Чичваркін
Фото з елітним алкоголем він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Свіжі поставки з підвалу Януковича: маловідомий коньяк Château de Montifaud в коробочці з жуком-бандуристом. Сертифікат датований 9 вересня 2011. Ось такі напої за £1850 дарували Януковичу. Якщо б краще вивчили його смак, можна було б обійтися звичної горілкою лише за £155", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, раніше Чичваркін заявив, що подарований Януковичу алкоголь з Межигір'я вкрали і перепродали в Лондон.
Фото: Facebook / Чичваркін
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