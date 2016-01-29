У школах Вінниці з 1 лютого відновлюється навчання

Як повідомили УНІАН у Департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, відповідне рішення міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла сьогодні.

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За словами медиків, цьогорічна захворюваність характеризується швидкими ускладненнями у вигляді пневмоній, тому аби убезпечити дітей від поширення хвороб, у вінницьких школах зимові канікули було продовжено на три тижні.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я міської ради, впродовж тижня захворюваність у порівнянні з попереднім тижнем знизилась на 5,4%. Кількість викликів до хворих на ГРВІ та грип зменшилася на 24%. Виклики до дітей - на 18,5%.

Станом на 29 січня у медзакладах перебувають 23 дорослих, хворих на грип, ГРВІ та їх ускладнення, в міській лікарні «Центр матері та дитини» на лікуванні перебувають 27 дітей з вірусно-бактеріальними пневмоніями та 34 дитини - з ГРВІ. Серед вагітних випадків вірусних пневмоній не зареєстровано.

«Вважаю, що заходи, які було нами проведено для попередження поширення захворюваності серед дітей, дали свої результати, - зазначив голова комісії з надзвичайних ситуацій Ігор Корольчук. – Враховуючи інформацію, надану департаментом охорони здоров’я та санепідслужбою, навчання в школах міста з 1 лютого буде поновлено».

Начальник Вінницького міського управління Головного управління Держсанепідслужби у Вінницькій області Ірина Односталко зазначила, що моніторинг захворюваності та відвідуваності учнями шкіл буде вестися і після відновлення навчання.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на 29 січня, за даними МОЗ, кількість померлих від грипу зросла до 155 осіб.

Найбільша кількість летальних випадків в Одеській області – 32 випадки, у Вінницькій – 13, Запорізькій – 12, Рівненській – 11.