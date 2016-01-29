Епідемія грипу в Україні: кількість жертв перевищила півтори сотні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я (станом на 28 січня було 129 смертей від грипу - ред. УНІАН).

«З початку епідемічного сезону, за оперативними даними, зареєстровано 155 лабораторно підтверджених летальних випадки від грипу, з них 2 дітей віком до 17 років та один летальний випадок серед вагітних», - йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість летальних випадків в Одеській області – 32 випадки, в Вінницькій – 13, Запорізька – 12, Рівненській – 11.

За медичною допомогою своєчасно звернулася лише третя частина померлих. Проведений аналіз летальних випадків показав, що всі померлі не мали щеплень проти грипу, зазначається в повідомленні.

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Також МОЗ інформує, що з початку епідемічного сезону (28 вересня 2015 р. – 29 січня 2016 р.) в Україні загалом зареєстровано майже 3,1 млн хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 7,9% населення.

Із загальної кількості захворілих 65% становлять діти віком до 17 років. Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ відмічається серед населення Київської області та міста Києва, де перехворіло, відповідно. 15,5 та 11,5 % населення. Найменша захворюваність реєструється в Закарпатській (4,8%) та Харківській областях (3,4%).

Всього по Україні з початку епідемічного сезону госпіталізовано з попередніми діагнозами «грип» та «гостра респіраторна вірусна інфекція» 116 тис. осіб (3,8% від захворілих), з них до 70% становлять діти віком до 17 років.

На третьому тижні 2016 року у 18 областях показник захворюваності на грип перевищили епідемічні пороги, з них в 11 областях – більш ніж на 50% (Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Луганська, Чернівецька області).

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В інших регіонах країни епідемічні пороги знаходяться в межах від (-2,3%) у Харківській області до (-46,5%) в Івано-Франківській області.

Рівень захворюваності за звітній тиждень в 2,3 рази більший аналогічно минулому епідемічному сезону.

Станом на 29 січня по Україні у 12 тис. 863 загальноосвітніх закладах, дошкільних навчальних закладах продовжується призупинення навчання, а у 1289 аналогічних закладах поновлено навчання, зазначили в МОЗ.