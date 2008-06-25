На заході без світла залишаються 275 населених пунктів

На Тернопільщині та Львівщині після негоди залишаються без електропостачання 275 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема знеструмленими залишаються у Львівській області 238 населених пунктів, у Тернопільській - 37 н.п. В Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях електропостачання відновлено повністю.

До проведення аварійно відновлювальних робіт залучено підрозділи Головних управлінь МНС в областях, бригади обленерго та комунальних служб міста (всього 1 тис. 324 чол. та 404 од. техніки, в тому числі від МНС 420 осіб та 48 од. техніки).

Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснюють оперативні групи Головних управлінь МНС в областях.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на території Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей склалася складна метеорологічна обстановка, що супроводжувалася грозами, зливовими дощами та шквалистими поривами вітру. У п`яти областях було знеструмлено 1078 н.п.

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