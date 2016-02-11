Вперше за 15 років податкова перевірить юракадемію Ківалова - Сакварелідзе

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник генерального прокурора України Давіт Сакварелідзе.

За його словами, перевірка буде проводитися в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактами привласнення бюджетних коштів та ухилення від сплати податків посадовими особами академії в період з 2010 по 2012 рік.

Читайте такожКівалов заявив, що скандальний "замок" в Одесі буде проданий

"У нас є підстави вважати, що керівництво університету ухилялося від сплати податків, взаємодіючи для цього з рядом фіктивних підприємств. Зараз прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у даному провадженні за ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 212 КК України", - йдеться в повідомленні.

Сакварелідзе зазначає, що податкова не провела жодної перевірки даного закладу протягом 15 років.

Читайте такожВ Одесі розпочато кримінальне провадження за фактом привласнення майна Міжрейсової бази моряків посадовими особами юракадемії

"Для того, щоб домогтися можливості провести таку перевірку, нам довелося задіяти відповідні підрозділи Генеральної прокуратури, а також звернеться за дозволом в один із судів р. Києва", - написав заступник генпрокурора.