Росія відправила на Донбас перший в цьому році "гуманітарний конвой"

Сьогодні у Ростовську область відправиться автомобільна колона з так званим "гуманітарним вантажем" для окупованих Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє прес-служба МНС Росії.

Зазначимо, що це перший російський "гуманітарний конвой" у 2016-му році.

У МНС РФ заявляють, що 49-а автомобільна колона МНС Росії доставить в Донецьку і Луганську області більше 1000 тонн "гуманітарних вантажів".

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Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, зміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Під виглядом гуманітарної допомоги Росія здійснює постачання військових вантажів.