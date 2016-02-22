Сутичка на Майдані: учасників відпустили через відсутність претензій у сторін

Про це розповів начальник розвідки полку "Азов" Сергій Коротких, пише Українська правда.

Щодо зіткнення на Майдані Незалежності в понеділок представник "Азова" пояснив, що вони з іншими учасниками АТО намагалися розібратися в ситуації, але в процесі бесіди виник конфлікт:

"Сьогодні ми з іншими АТОшниками намагалися розібратися, що це за люди. Розмови не вийшло. Почали розходитися. Представники цих так званих РПС почали штовхати хлопця з 95-ї бригади. Наші вписалися в цей процес, розбили кілька голів. В принципі ми не соромимося, ми вважаємо, що ці люди не мають права виступати від імені людей воювали".

"Вони носять нашивки різних батальйонів, але до цих батальйонів або взагалі ніякого відношення не мають, або їх звідти вже 10 разів вигнали. Ці люди не мають права говорити про ідеали Майдану, виступати від імені АТОшників", - зазначив Коротких.

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За його словами поліція затримала учасників конфлікту, склала протокол і всіх відпустила, через відсутність претензій у сторін.

Цю інформацію також підтвердив на брифінгу у Києві у понеділок начальник київської поліції Андрій Крищенко: "Щодо сьогоднішніх подій: немає заяв від жодної сторони. Не було факту хуліганства. Якщо буде заява – буде розслідування".

"По сьогоднішньому дню. 2 сутички: У першому випадку звернувся один з журналістів, що у нього відібрали камеру. Особи встановлюються. Порушено провадження. Щодо сутички біля стели - поліція втрутилася, двох учасників доставлено в поліцію. Інформація внесена до журналу єдиного обліку", - зазначив Крищенко.

Щодо того, як і чому представники РПС опинилися в приміщенні, яке займає полк "Азов", Коротких пояснив наступне.

"Спочатку ми думали, що це люди пристойні, запропонували їм під прес-центр свій волонтерський центр. Умови були прості: ніякої зброї і пияцтва. Вистачило їх на 2 години".

За словами Коротких радикали почали "м'яко кажучи "вживати".

Коротких ще раз підкреслив, що учасники АТО не мають ніякого відношення до представників РПС та вимог, які вони висувають.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень, 22 лютого, у Києві на Майдані Незалежності сталася сутичка між мітингувальниками.