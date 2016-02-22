У Києві на Майдані сталася сутичка між мітингувальниками

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації ГУНПУ в м.Києві, працівники поліції відразу локалізували місце конфлікту та відновили правопорядок.

"Найактивніших" учасників сутички доставили до Шевченківського райуправління поліції для встановлення причин та обставин конфлікту та надання правової оцінки діям його учасників, додали в главку.

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Київські правоохоронці закликають громадян дотримуватися встановлених правил поведінки в громадських місцях, не порушувати громадський порядок, брати участь у заходах, дотримуючись вимог чинного законодавства, сприяти правоохоронцям у виконанні їхніх функцій щодо охорони правопорядку.