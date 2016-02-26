Найближчого друга Кернеса могли розстріляти з автомата - ЗМІ

12:44, 26 лютого 2016
Суспільство
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Вбивство товариша Геннадія Кернеса Юрія Димента сталося близько 9 ранку.

Скриншот

За непідтвердженими даними, Димента розстріляли з автомата, однак поліція поки ці дані не коментує, повідомляє ТСН.ua.

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Нагадаємо, сьогодні на кладовищі біля ринку "Барабашово" в Харкові поруч з могилою його матері застрелили кращого друга і соратника Кернеса. Зараз на місці події працюють слідчі та криміналісти.

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