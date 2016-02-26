Найближчого друга Кернеса могли розстріляти з автомата - ЗМІ
12:44, 26 лютого 2016Суспільство
1240 0
Вбивство товариша Геннадія Кернеса Юрія Димента сталося близько 9 ранку.
Скріншот
За непідтвердженими даними, Димента розстріляли з автомата, однак поліція поки ці дані не коментує, повідомляє ТСН.ua.
Читайте такожНа місце вбивства Димента приїхали Кернес і Добкін
Нагадаємо, сьогодні на кладовищі біля ринку "Барабашово" в Харкові поруч з могилою його матері застрелили кращого друга і соратника Кернеса. Зараз на місці події працюють слідчі та криміналісти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter