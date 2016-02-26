На місце вбивства Димента приїхали Кернес і Добкін

На місце, де застрелили бізнесмена Юрія Диемента, приїхав мер Харкова Геннадій Кернес з дружиною і нардеп Михайло Добкін. Про це повідомило місцеве видання NR.

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Добкін відмовився давати коментарі і швидко поїхав з кладовища. Кернес також залишив місце пригоди. Також, продовжують приїжджати родичі і друзі вбитого.

Крім того, Depo.UA з посиланням на місцеві джерела повідомляє, що, на цвинтарі, де сьогодні вбили Димента, лежить автомат. Можливо, з нього і був розстріляний бізнесмен.

Як повідомлялося, сьогодні на кладовищі біля ринку "Барабашово" в Харкові поруч з могилою його матері застрелили кращого друга і соратника Геннадія Кернеса Юрія Димента. Зараз на місці події працюють слідчі та криміналісти.