Суд призначив на 21 березня розгляд справи "діамантових" прокурорів

Мова йде про колишнього заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу прийняла сьогодні колегія суддів Голосіївського райсуду.

Водночас суд відмовив захисникам обвинувачуваних екс-прокурорів Корнійця, Шапакіна та підприємця Валерія Гібаленка у поверненні матеріалів справи з обвинувальним актом на доопрацювання до Генеральної прокуратури.

Судове засідання має відбутися 21 березня о 09.30.

Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Корнійця та екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за одержання хабара у розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено $400 тис. а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Крім того, був затриманий підприємець Валерій Гібаленко, якого підозрюють у посередництві при передачі хабара.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових" прокурорів до суду.

Сторону обвинувачення у судовому розгляді справи проти "діамантових" прокурорів було доручено очолити заступнику генпрокурора Давиду Сакварелідзе.