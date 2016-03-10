Суд призначив на 21 березня розгляд справи "діамантових" прокурорів
Голосіївський районний суд Києва призначив на 21 березня розгляд по суті кримінального провадження стосовно так званих "діамантових" прокурорів.
Мова йде про колишнього заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу прийняла сьогодні колегія суддів Голосіївського райсуду.
Водночас суд відмовив захисникам обвинувачуваних екс-прокурорів Корнійця, Шапакіна та підприємця Валерія Гібаленка у поверненні матеріалів справи з обвинувальним актом на доопрацювання до Генеральної прокуратури.
Судове засідання має відбутися 21 березня о 09.30.
Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Корнійця та екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за одержання хабара у розмірі 3 млн 150 тис. грн.
Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено $400 тис. а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.
Крім того, був затриманий підприємець Валерій Гібаленко, якого підозрюють у посередництві при передачі хабара.
4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових" прокурорів до суду.
Сторону обвинувачення у судовому розгляді справи проти "діамантових" прокурорів було доручено очолити заступнику генпрокурора Давиду Сакварелідзе.