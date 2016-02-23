Сакварелідзе підтвердив інформацію про кадрові перестановки в ГПУ, пов'язані із справою "діамантових прокурорів"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Всі наші хлопці-співробітники Генеральної інспекції, яка була створена мною в травні минулого року у складі Генпрокуратури, вже другий тиждень перебувають поза штатом", - йдеться в повідомленні.

Сакварелідзе висловив сподівання, що у керівництва ГПУ "вистачить здорового глузду і найближчим часом усі вони будуть перепризначені на свої посади, як і було домовлено раніше".

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"Також ми дуже чекаємо, коли до Генінспекції передадуть підрозділ, який займається питаннями внутрішньої безпеки. Це дозволить налагодити його роботу, зробити її ефективною, припинити відверто замовні переслідування ідеалістів, які не бояться йти проти системи", - пише заступник генпрокурора.

"Все ще повноважний Генеральний прокурор, або виконуючий обов'язки, що діє за його дорученням, приймають м'яко кажучи парадоксальні рішення і порушують дану особисто мені обіцянку перепризначити всіх у нещодавно створений, оновлений, департамент Генеральної інспекції", - додає Сакварелідзе.

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Він вважає, що людям, які поки ще мають повноваження в питаннях призначення тих чи інших співробітників ГПУ, ідеалісти не потрібні. "Більше того - вони бачать у них загрозу", - зазначає прокурор.

Як повідомляв УНІАН раніше, за даними ЗМІ, прокурорів і слідчих, які займалися справою так званих "діамантових прокурорів" Шапакіна та Корнійця, звільнили з Генпрокуратури. У той же час прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко в коментарі виданню спростував інформацію про звільнення.