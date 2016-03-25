Адвоката Грабовського жорстоко вбили, добивши контрольним пострілом - Матіос

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос сьогодні на брифінгу в Києві.

"Наразі відбувається подальший огляд місця події (вбивства адвоката Грабовського - УНІАН) і проведення відповідних слідчих дій за участю судово-медичних та інших експертів", - заявив він.

"Попередньо я можу сказати, що адвокат Грабовський був вбитий насильницьким шляхом з дострілюванням з вогнепальної зброї", - сказав Матіос.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, Національна асоціація адвокатів України поінформувала, що адвокат Грабовський, який був оголошений зниклим безвісти, знайдений убитим.

В асоціації також заявили, що вже затримані підозрювані у вбивстві.

10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Грабовський був адвокатом затриманого на Донбасі російського спецпризначенця Олександра Александрова.