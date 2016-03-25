Адвоката російського ГРУшника Юрія Грабовського знайшли вбитим

Про це йдеться на сторінці Національної асоціації адвокатів України у Facebook.

"Сьогодні ми дізналися трагічну звістку. Адвокат Юрій Грабовський знайдений вбитим. Підозрюваних у цьому злочині затримано, і ми сподіваємося, що всі причетні до вбивства нашого колеги будуть покарані", - йдеться у повідомленні.

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В асоціації адвокатів висловили співчуття близьким і рідним Грабовського.

НААУ в скорботі за вбитим Юрієм Грабовським Сьогодні ми дізналися трагічну звістку. Адвокат Юрій Грабовський знайдений... Опубликовано Національна асоціація адвокатів України /Ukrainian National Bar Association 24 марта 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про зникнення адвоката затриманого диверсанта Александрова Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Національна асоціація адвокатів України заявила, що з Грабовським немає жодного зв'язку з 7 березня.

На сторінці Грабовського у Facebook 9 березня з'явився запис, в якому він зазначив, що не з власної волі виїхав з України. Однак колеги адвоката заявили, що така поведінка не властива для Грабовського.

20 березня заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в аеропорту "Одеса" затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського. Він також підтвердив, що зазначений запис в Facebook розмістив не Грабовський.

За його словами, затриманий – громадянин України - зізнався в тому, що до викрадення Грабовського причетні спецслужби РФ. Матіос акцентував, що на спецоперацію з викрадення адвоката російська сторона направила "десятки тисяч доларів", в тому числі, на забезпечення зловмисників підробленими документами.