Слідство встановило всіх причетних до замахів на головного експерта у справі MH17 - Матіос

Як передає кореспондент УНІАН, про це Матіос повідомив сьогодні на брифінгу.

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"Весь апарат слідчих Головної військової прокуратури, кримінальний розшук Національної поліції, і зокрема окрема група Служби управління "К" (СБУ), сьогодні провели на території кількох міст оперативно-слідчі дії, обшук, за результатами яких затриманий безпосередній виконавець, обґрунтовано підозрюваний у скоєнні замаху на умисне вбивство директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Рувіна Олександра Григоровича", - заявив Матіос.

У той же час, повідомив Матіос, наразі проводяться обшуки в інших осіб, які мають відношення до цього злочину, та отримання доказів про їх причетність є питанням короткого часу.

"Але всі особи встановлені", - заявив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 18 листопада 2015 року було скоєно напад на директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександра Рувіна, головного судового експерта у розслідуванні авіакатастроф МН17, ІЛ-76 і подій в Іловайську.

За інформацією прес-служби Нацполіції у Києві, інцидент стався 18 листопада ввечері на Оболоні. Правоохоронці, які виїхали за викликом, зі слів очевидців встановили, що чоловік приїхав додому на автомобілі. Як тільки він вийшов з автомобіля, до нього підбіг невідомий і скоїв три постріли з невстановленої зброї. Коли потерпілий впав, нападник зник з місця події.

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За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 год. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.