ГПУ повідомила про ще один замах на головного експерта у справі МН17

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Матіос сьогодні на брифінгу.

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«Внаслідок отримання кульових поранень, був більш ніж на пів року (Олександр Рувін – УНІАН) відсторонений шляхом необхідності проведення складних оперативних втручань і операції-лікування за кордоном. Після повернення в Україну повторно була здійснена спроба замаху на особу, точніше на автомобіль, яким завжди пересувався Рувін Олександр Григорович», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, У Києві 18 листопада 2015 року вчинено напад на Рувіна - головного судового експерта з розслідування авіакатастроф МН17, ІЛ-76 та подій у Іловайську.

Інцидент стався ввечері на Оболоні. Правоохоронці, які виїхали за викликом, зі слів очевидців, встановили: чоловік приїхав додому. Як тільки він вийшов з автомобіля, до нього підбіг невідомий і здійснив три постріли із невстановленої зброї. Коли потерпілий впав, нападник втік з місця події.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.