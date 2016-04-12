ГПУ повернула Лукаш усі паспорти

Екс-міністру юстиції України Олени Лукаш, з якої суд зняв звинувачення в заволодінні коштами держбюджету, повернули паспорти, в тому числі український. Про це сама Олена Лукаш написала на своїй сторінці в Facebook.

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"Генеральна прокуратура нарешті повернула мені мої паспорти!" – написала Лукаш. При цьому екс-міністр додала, що виїжджати з України не збирається, незважаючи на зняті обмеження.

Як повідомляв УНІАН, СБУ 5 листопада повідомила про затримання екс-глави Мін'юсту, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, вона повернулася до України і була затримана в Києві. Датою її зникнення вважається 28 липня 2015 року.

У той же час Лукаш стверджує, що вона перебувала в Україні і не переховувалася від слідства.

Прокуратура 5 листопада повідомила затриманій про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами держбюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Печерський районний суд Києва 6 листопада заарештував екс-міністра юстиції з можливістю внесення застави в розмірі 5,1 млн грн. У той же день народний депутат Вадим Новинський вніс заставу за Лукаш.

11 листопада захист Лукаш оскаржив обраний їй запобіжний захід.

28 грудня суд відпустив Лукаш, повернувши закордонний паспорт і всю суму застави.

Колишній заступник міністра юстиції Іващенко підозрюється в організації злочинної діяльності колишнього міністра юстиції Лукаш.