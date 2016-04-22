У Росії завершується судове слідство у справі українців Карпюка і Клиха

Про це написав на сторінці в соцмережі журналіст Антон Наумлюк. Суддя Вахід Ісмаїлов в черговий раз відхилив клопотання захисту про припинення кримінального переслідування українців за ст. 209 Кримінального кодексу РФ ("бандитизм") за закінченням терміну давності.

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Таке клопотання адвокати подавали і раніше, але суддя відмовив. Суддя призначив двох додаткових захисників за призначенням. "Суддя порахувавши всі зауваження, які він нам зробив і з посиланням на те, що ми нібито зриваємо процеси і порушуємо порядок в судовому засіданні своїм рішенням призначив двох адвокатів за призначенням Карпюку та Клиху. Ми заперечували, але нас не почули", - розповіла адвокат Марина Дубровіна.

"Через два тижні завершиться і ця дивна і дуже важлива справа", - написав журналіст.

Нагадаємо, Миколу Карпюка та Станіслава Клиха судять в Чечні за звинуваченням в тому, що вони нібито воювали там 20 років тому.