МЗС висловило Росії протест щодо нападу в Чечні на українського консула

Про це йдеться в заяві Міністертсва закордонних справ.

«Напад на особу, яка має дипломатичний імунітет, є кричущим порушенням всіх міжнародно-правових актів і свідчить про неготовність російської сторони гарантувати безпеку перебування на її території іноземних дипломатів», - зазначається в заяві.

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Створювані російською владою перешкоди родичам, захисникам і свідкам, насильство та залякування усіх, хто вголос говорить про політичні переслідування українців в Росії, МЗС розцінює як намагання Кремля не допустити об’єктивного висвітлення судового фарсу у справі Карпюка, Клиха та інших українців, які стали політичними в’язнями.

МЗС вимагає від російської сторони негайно вжити заходів для забезпечення безпеки перебування та пересування територією РФ українських дипломатів, розслідувати інцидент та притягнути винних до відповідальності.

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