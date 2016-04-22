У Запоріжжі "тепло зустріли" проросійського політика Василя Волгу (відео)

Він хотів провести свою прес-конференцію, передає місцеве видання Z-City.

Провести захід Волзі так і не дали. Біля будівлі автошколи за адресою вул. Перемоги, 50, його оточили і дали 10 хвилин, щоб сказати все, що він хоче, і піти "по-хорошому".

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Як випливає з відео, спочатку його чемно попросили піти, але він цього не зробив.

Після чого до Волги підбігли молоді люди і завдали йому кількох ударів.

Після цього одіозний політик сховався в будівлі і боявся вийти з кабінету близько 40 хвилин, передає інше місцеве видання 061. У підсумку проросійському політику зробили "живий коридор", вивели на вулицю і відвезли до СБУ.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика

Нагадаємо, 19 липня 2011 року Волга був затриманий слідчим ГПУ спільно з працівниками СБУ за підозрою в скоєнні злочину, пов'язаного з корупцією. 24 вересня 2012 року засуджений до 5 років позбавлення волі. 22 березня 2013-го переведений з Київського слідчого ізолятора до Полтавської виправної колонії № 64, де працював бібліотекарем.

3 грудня 2014 року Василя Волгу випустили на волю, замінивши частину покарання виправними роботами.