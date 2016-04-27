Генпрокуратура передала справу проти Мосійчука до суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прокурор ГПУ Владислав Куценко.

“Позавчора у нього (Мосійчука - УНІАН) був останній день ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Вчора він прийшов до нас, але обвинувальний акт не підписав - це його право. У зв'язку з цим ми самостійно спрямовуємо обвинувальний акт до суду, щоб він розставив всі крапки над “і”, - сказав Куценко.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Мосійчук заявив журналістам, що відмовився приймати від Генпрокуратури обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження. При цьому він висловив задоволення, оскільки, за його словами, він матиме можливість «довести свою невинуватість у суді».

Довідка УНІАН. 17 вересня 2015 року Верховна Рада за поданням ГПУ надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у вчиненні низки злочинів. Того ж дня на засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На ньому йшлося про можливість вирішення певних бізнесових питань за гроші за сприяння Мосійчука. Через деякий час депутата затримали в будівлі парламенту.

На даний момент Мосійчук звільнений з-під варти, оскільки термін відповідного запобіжного заходу закінчився.

22 квітня Генпрокуратура повідомила про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мосійчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 350, ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.