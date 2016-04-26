Мосійчук відмовився приймати від прокурора обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив у коментарі журналістам, вийшовши з ГПУ.

“Намагалися мені вручити обвинувальний акт, копію матеріалів справи і реєстр матеріалів справи. Я написав заяву, її отримав пан Наливайко (прокурор), що у зв'язку з хворобою мого захисника та порушенням моїх прав на захист протягом слідства я відмовляюся отримувати. Крім цього, я наголошую, що під час слідства були порушені мої права як підозрюваного - на захист. Мені відмовляли у допиті”, - сказав парламентарій.

На думку Мосійчука, ГПУ передасть кримінальне провадження проти нього до суду.

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“Я задоволений з того, що воно буде передано до суду, з того, що я матиму можливість довести свою невинуватість”, - зазначив депутат.

На запитання журналістів, чи ознайомився він з обвинувальним актом, Мосійчук відповів негативно.

“Я думаю, що зараз будуть намагатися підкинути цей обвинувальний акт моєму захиснику... І передати його до суду завтра чи післязавтра”, - сказав парламентарій.

На переконання Мосійчука, у найближчі місяць-два після початку судового процесу провадження проти нього буде закрито через недоведеність інкримінованих злочинів.

Депутат зауважив, що має всі підстави для того, аби так стверджувати, і всі докази невинуватості.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня 2015 року Верховна Рада за поданням Генпрокуратури надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у вчиненні ряду злочинів. Того дня на засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші. Через деякий час депутата затримали в будівлі парламенту.

У даний час Мосійчук звільнений з-під варти, оскільки термін відповідного запобіжного заходу закінчився.

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22 квітня у Генпрокуратурі повідомили, що на 26 квітня викликали Мосійчука та його адвокатів для вручення копії обвинувального акту та матеріалів досудового розслідування.

У відомстві поінформували про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мосійчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 350, ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.