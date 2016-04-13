Суд знову переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу Мосійчуку

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

"Засідання перенесли через те, що не з'явився сам Мосійчук і його адвокат. Адвокат - на лікарняному, а Мосійчук напередодні повідомив суду, що він у цей час буде брати участь у засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності і там буде доповідати про незаконний видобуток бурштину... В суді попросили Мосійчука та адвокатів довести, що вони відсутні з поважних причин. Наступне засідання відбудеться 20 травня", - повідомив кореспондент телеканалу.

Нагадаємо, 11 березня Печерський райсуд повернув у Генпрокуратуру клопотання про зміну раніше обраного Мосійчуку запобіжного заходу.

17 вересня 2015 року Верховна Рада за поданням ГПУ дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції. У той день на засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео мова йшла про можливості вирішення за гроші за сприяння Мосійчука певних ділових питань. Через деякий час депутата затримали в будівлі парламенту.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, термін дії якого закінчився 15 листопада. Разом з тим у Генпрокуратурі наполягають на утриманні Мосійчука під вартою. Печерський райсуд вже кілька разів переносив розгляд подання ГПУ на обрання Мосійчуку запобіжного заходу.

У свою чергу Вищий адміністративний суд 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до ВР про визнання незаконною та скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. У листопаді ж це рішення ВАСУ було оскаржено у Верховному суді, але той поки свій вердикт не виніс.