СБУ ліквідувала один з каналів зв'язку "ДНР" та "ЛНР" з російськими кураторами

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисник через Інтернет за допомогою ІР-телефонії в обхід міжнародних центрів комутації отримував міжнародний телефонний трафік, що надходив з Росії. Потім він оброблявся за допомогою спеціалізованого програмно-апаратного телекомунікаційного комплексу під виглядом місцевих телефонних розмов та направлявся на мережі українських операторів мобільного зв’язку.

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«Телефонні номери, на які здійснювалася маршрутизація трафіку, використовувалися терористами «ДНР/ЛНР» на тимчасово окупованих територіях для спілкування з російськими кураторами», - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку, безпровідні модеми, більше 200 карток операторів стільникового зв’язку України та банківські картки вітчизняних і закордонних банків, за допомогою яких виводилися у готівку гроші, отримані від злочинної діяльності.

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В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних мереж) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.