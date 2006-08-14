Двоє з восьми постраждалих у ДТП в Австрії українок знаходяться у тяжкому стані
Автобус прямував до Італії
Двоє з восьми постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді в Австрії громадян України знаходяться у тяжкому стані.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 12 серпня поблизу австрійського міста Філлах з українським мікроавтобусом, що прямував до Італії транзитом через Австрію, сталася дорожньо-транспортна пригода.
В автобусі знаходилось 8 осіб – громадян України. Внаслідок аварії всі вони отримали поранення різного ступеню тяжкості, з них двоє знаходяться у тяжкому стані.
Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Республіці Австрія та в Департаменті консульської служби МЗС України.
Як повідомляв УНІАН, за даними в поліції землі Каринтія, аварія сталася через те, що автобус вилетів із траси і врізався у велике дерево.
Поліція вважає, що аварія стала наслідком "секундного сну водія". Сам водій не постраждав. Всі пасажири автобуса - жінки.