Двоє з восьми постраждалих у ДТП в Австрії українок знаходяться у тяжкому стані

Двоє з восьми постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді в Австрії громадян України знаходяться у тяжкому стані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 12 серпня поблизу австрійського міста Філлах з українським мікроавтобусом, що прямував до Італії транзитом через Австрію, сталася дорожньо-транспортна пригода.

В автобусі знаходилось 8 осіб – громадян України. Внаслідок аварії всі вони отримали поранення різного ступеню тяжкості, з них двоє знаходяться у тяжкому стані.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Республіці Австрія та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, за даними в поліції землі Каринтія, аварія сталася через те, що автобус вилетів із траси і врізався у велике дерево.

Поліція вважає, що аварія стала наслідком "секундного сну водія". Сам водій не постраждав. Всі пасажири автобуса - жінки.