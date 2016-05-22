Геращенко чекає позитивних новин по Савченко, Солошенку та Афанасьєву наприкінці травня

До кінця травня очікуються позитивні новини з приводу незаконно засуджених в РФ українців Надії Савченко, Юрія Солошенко та Геннадія Афанасьєва.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Наша гуманітарна підгрупа проводить дуже велику роботу для звільнення заручників. Ми очікуємо до кінця місяця позитивні новини з приводу вирішення долі Надії Савченко, а також політв'язнів, які утримуються в РФ, - Юрія Солошенко і Геннадія Афанасьєва. Я хочу зазначити, що президент на особистому контролі тримає питання звільнення заручників... Якщо говорити про звільнення заручників, яких утримують на окупованому Донбасі, там сьогодні 112 українців – військові та цивільні, і поки процес їх звільнення заблоковано, бойовики вимагають прийняти амністію", - заявила вона.

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Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд виніс рішення зобов'язати льотчика виплатити штраф в 30 тисяч рублів за "незаконний перетин кордону".

Президент України Петро Порошенко після винесення вироку Савченко заявив, що Україна готова передати РФ затриманих на Донбасі російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва в обмін на звільнення української льотчиці.

24 квітня Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.

18 травня міністр юстиції РФ Олександр Коновалов заявив, що документи про передачу Україні Савченко надійшли до Мін'юсту Росії.

Міністерство закордонних справ України звернулося до російської сторони з проханням передати на батьківщину Афанасьєва та Солошенко, а також Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Всі вони, за повідомленнями, вже заповнили і підписали документи на екстрадицію з України.

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Кримського політв'язня Афанасьєва засуджено в Росії у справі "Сенцова-Кольченка" до семи років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Солошенко засуджено в Росії до шести років позбавлення волі в колонії суворого режиму за статтею про шпигунство.