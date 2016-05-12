Українців Афанасьєва й Солошенка доставили з колоній до СІЗО в Москві – адвокат

Про це повідомив Радіо Свобода адвокат Афанасьєва Олександр Попков.

Він висловив сподівання, що це переміщення пов’язане з процесом екстрадиції їх до України.

За даними адвоката, Афанасьєва доставили літаком із Сиктивкара, а Солошенка потягом із Нижнього Новгорода.

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Одночасне етапування двох українців до Москви підтвердила і російська правозахисниця, член Громадської спостережної комісії Зоя Свєтова. Вона уточнила, що їх привезли до Москви ще 2 травня.

Як сказала вона російському агентству «Інтерфакс», офіційна версія етапування полягає в тому, що Афанасьєва і Солошенка перевели до московського СІЗО "для вчинення слідчих дій і судових розглядів", але наразі таких дій із ними не проводили. Самі українці не мають ніякої інформації, для чого їх перевели до Москви, додала Свєтова.

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Як повідомлялося, Афанасьєв засуджений у Росії до 7 років суворого режиму за звинуваченням у тероризмі.

73-річного Солошенка засудили в РФ до 6 років ув’язнення за звинуваченнями у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.