Опитування: 60% громадян України вважають рідною мовою українську

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова 11-23 грудня 2015 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, передає Українська правда.

Більшість - 60%- громадян вважають рідною мовою українську, 15% – російську, 22% – і українську, і російську однаковою мірою, 2% респондентів вважають рідними інші мови.

У 2006 році українську мову як рідну відзначили 52% респондентів, російську – 31%, українську та російську рівною мірою – 16%, інші мови – 1%.

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На Заході і в Центрі для більшості українців рідною мовою є українська (відповідно, 93% і 78%). На Півдні і Сході близькі частки респондентів називають рідними українську та дві мови рівною мірою (відповідно, 35% і 38%, та 37% і 34%). На Донбасі відносна більшість (40%) респондентів вважають рідною російську мову, дві мови – 34%, українську – 20%.

Таким чином, частка громадян, які вважають рідною мовою українську, а також дві мови одночасно – збільшилася, російську мову – зменшилася.

Вдома 44% респондентів розмовляють українською мовою, 5% – переважно українською. 13% опитаних розмовляють вдома російською мовою, 11% – переважно російською. 25% громадян спілкуються вдома іноді українською, іноді – російською, 1,4% – іншими мовами. У 2006 році 39% опитаних вдома розмовляли українською мовою, 7% – переважно українською, 15% – іноді українською, іноді – російською, 28% – російською, 10% – переважно російською.

40% опитаних спілкуються за межами дому українською мовою, 6% – переважно українською. 12% респондентів спілкуються російською мовою, 11% – переважно російською. 29% респондентів спілкуються двома мовами – українською і російською.

У 2005р. на питання "Якою мовою Ви частіше спілкуєтеся на роботі?" однакові частки (по 37%) респондентів відповіли, що спілкувалися українською і російською мовами, двома мовами – 21%.

Усього було опитано 10 071 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 1%.