"Без мови окупанта": Порошенко запропонував замінити в паспортах російську мову на англійську

Згідно з відповіддю на електронний документ, президент пропонує замінити у паспортах українців російську мову на англійську.

"Враховуючи патріотичну позицію підписантів, а також прагнення українського суспільства до інтеграції в Європейський Союз, вважаю за необхідне дублювання друкованої інформації в паспорті громадянина України російською мовою замінити на англійську, як мову міжнародного спілкування", – йдеться у відповіді на електронний документ.

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Порошенко також поінформував, що до Кабінету міністрів вже направлено звернення з пропозицією забезпечити внесення відповідних змін у законодавство.

Нагадаємо, відповідна петиція зібрала 25 тисяч підписів ще 27 жовтня.