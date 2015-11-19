"Без мови окупанта": Порошенко запропонував замінити в паспортах російську мову на англійську
Президент України Петро Порошенко відповів на петицію з вимогою видавати громадянам України паспорт, без формулювання російською мовою, запропонувавши використовувати англійську.
Згідно з відповіддю на електронний документ, президент пропонує замінити у паспортах українців російську мову на англійську.
"Враховуючи патріотичну позицію підписантів, а також прагнення українського суспільства до інтеграції в Європейський Союз, вважаю за необхідне дублювання друкованої інформації в паспорті громадянина України російською мовою замінити на англійську, як мову міжнародного спілкування", – йдеться у відповіді на електронний документ.
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Порошенко також поінформував, що до Кабінету міністрів вже направлено звернення з пропозицією забезпечити внесення відповідних змін у законодавство.
Нагадаємо, відповідна петиція зібрала 25 тисяч підписів ще 27 жовтня.