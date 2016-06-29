В Україні через негоду знеструмлено 99 населених пунктів

В Україні в ніч на 29 червня внаслідок несприятливих погодних умов через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 99 населених пунктів у 7 областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Читайте такожВ Україні через негоду досі знеструмлено 159 населених пунктів у двох областях У Вінницькій області залишилися без світла 30 населених пунктів, Полтавській – 26 населених пунктів, Житомирській – 21 населений пункт, Київській – 12 населених пунктів, Донецькій – 5 населених пунктів, Дніпропетровській – 4 населених пункти та Кіровоградській – 1 населенийх пункт. До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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