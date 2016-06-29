У Харкові в День Конституції «замінували» держархіви

У Харкові в День Конституції, 28 червня, невідома особа зробила неправдиве повідомлення про замінування держархівів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Харківській області, інформація про замінування двох державних архівів на проспекті Московському та вулиці Мироносицькій надійшла до Київського відділення поліції о 17:40.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, експерти, вибухотехніки та кінологи.

Правоохоронці оглянули 1250 кв. метрів приміщень. Жодних вибухових пристроїв або інших небезпечних речовин виявлено не було.

Працівники поліції встановлюють особу, яка повідомила про замінування.