У Харкові в День Конституції "замінували" держархіви
13:21, 29 червня 2016Суспільство
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Правоохоронці оглянули 1250 кв. метрів приміщень. Жодних вибухових пристроїв або інших небезпечних речовин виявлено не було.
Співробітники поліції встановлюють особу, яка повідомила про замінування / flickr.com/photos/vernieman
У Харкові в День Конституції «замінували» держархіви
У Харкові в День Конституції, 28 червня, невідома особа зробила неправдиве повідомлення про замінування держархівів.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Харківській області, інформація про замінування двох державних архівів на проспекті Московському та вулиці Мироносицькій надійшла до Київського відділення поліції о 17:40.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, експерти, вибухотехніки та кінологи.
Правоохоронці оглянули 1250 кв. метрів приміщень. Жодних вибухових пристроїв або інших небезпечних речовин виявлено не було.
Працівники поліції встановлюють особу, яка повідомила про замінування.
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