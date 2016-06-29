Як ви плануєте вирішувати проблему подорожчання опалення? – опитування УНІАН

УНІАН пропонує своїм читачам поділитись думками щодо того, як вирішувати проблему подорожчання опалення.

Як повідомляв УНІАН, про підвищення тарифів на теплову енергію та послуги центрального опалення для населення майже в два рази з 1 липня 2016 року стало відомо на початку червня.

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У НКРЕКП поянили, що збільшення тарифу відбувається за рахунок зростання паливної складової, тарифу на електроенергію та заробітних плат.

Пізніше "Київенерго" оприлюднило нові "драконівські" тарифи на тепло та гарячу воду.

Зазначимо також, на українців чекає подорожчення холодної води. Зокрема, у Києві подорожчання холодної води відбудеться з 1 серпня і становитиме 30%.