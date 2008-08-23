Хоч і стихійно, в Україні будуються заводи з виробництва біодизелю

В Україні на сьогодні зібрано 2,9 млн. тонн ріпаку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник міністра аграрної політики України Юрій ЛУЗАН.

Він додав, що на сьогодні практично завершено збирання цієї культури.

Відповідаючи на запитання УНІАН, Ю.ЛУЗАН повідомив, що, за прогнозом міністерства, цього МР буде експортовано мінімум 2,5 млн. тонн ріпаку.

«На сьогодні ріпак - це здебільшого експортна культура, оскільки умови для внутрішньої переробки, насамперед, для виробництва біопального, не створені», - сказав Ю.ЛУЗАН, зазначивши, що частина ріпаку все-таки використовується на внутрішньому ринку для харчової промисловості і для формування посівного фонду.

«Разом з тим, хоч і стихійно, в Україні все-таки будуються різної потужності заводи з виробництва біодизелю з ріпаку. Але, на жаль, достовірної інформації, скільки таких заводів чи дрібних цехів, немає», - додав Ю.ЛУЗАН.