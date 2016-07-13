Червона доріжка на пляжі і лайнер-готель: в Одесі запропонували свій варіант проведення Євробачення

У заявці, яку муніципалітет подав на конкурс, в якості арени вказується стадіон «Чорноморець». Для конкурсу на ньому спеціально спорудять конструкцію для покриття території футбольного поля, як це зазначено у вимогах до арени, повідомляє pushkinska.net.

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Церемонії відкриття і закриття в мерії пропонують провести на алеї Аркадії, а концертно-розважальну програму - в одному з довколишніх клубів. Містечко Євробачення пропонують розмістити на Приморському бульварі або в парку Шевченка. Також пропонується маршрут спеціального літака, який доставить європейських гостей в Одесу. Сам лайнер, за задумом мерії, може використовуватися як готель або ще один майданчик для заходів Євробачення.

Нагадаємо, претендентів відбиратимуть за конкурсом до 1 серпня. Разом з Одесою за право приймати у себе Євробачення борються ще 5 українських міст: Київ, Дніпро, Львів, Херсон і Харків.