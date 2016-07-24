В Ужгороді на смітнику знайшли тисячу набоїв та гранату (фото)

На службу «102» зателефонував ужгородець та повідомив, що на смітник на вулиці Капушанській невідомі викинули набої та гранату, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Читайте такожУ передмісті Львова біля житлового будинку виявили сім сучасних боєприпасів

«Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що арсенал було сховано у старій автомобільній покришці. Всі 1080 патронів калібру 5,45 мм були запаковані в закритому цинковому ящику. Граната «ВМГ-К» знаходилася поруч», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, небезпечну знахідку вилучено та направлено на дослідження.