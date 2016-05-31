На Дніпропетровщині на березі ставка виявлено 31 сучасну гранату
15:52, 31 травня 2016Суспільство
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На Дніпропетровщині в селі Любимівка Дніпропетровського району на березі ставка 30 травня виявлено 31 гранату для гранатомету ВОГ-25.
Найденные боеприпасы уничтожены / facebook.com/arsen.avakov.1
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в області, повідомлення про виявлення вибухових предметів надійшло на телефон служби порятунку «101» від невідомої особи.
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Відділення групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежило місце події, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено. Знайдені боєприпаси знищено.
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