На Дніпропетровщині на березі ставка виявлено 31 сучасну гранату

На Дніпропетровщині в селі Любимівка Дніпропетровського району на березі ставка 30 травня виявлено 31 гранату для гранатомету ВОГ-25.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в області, повідомлення про виявлення вибухових предметів надійшло на телефон служби порятунку «101» від невідомої особи. Читайте такожЧерез серйозне ДТП на Старому мосту в Дніпрі утворився затор (фото) Відділення групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежило місце події, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено. Знайдені боєприпаси знищено.

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