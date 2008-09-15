У Коростені насмажать дерунів з імпровізацією

20 вересня в місті Коростень Житомирської області відбудеться Перший міжнародний фестиваль дерунів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН міський голова Коростеня Володимир МОСКАЛЕНКО, зазначивши, що головним організатором заходу є міська влада.

Він поінформував, що на сьогодні для участі у фестивалі свої заявки вже подали 46 команд, які представлятимуть, крім України, Польщу, Росію, Білорусь та Молдову. В.МОСКАЛЕНКО при цьому зазначив, що заявки ще продовжують прийматись.

“Це вперше в історії України проходить такий фестиваль. І він «має підстави» проходити саме в нас – у Коростені, бо це поліський край, де весь час вирощувалась добра картопля”, - наголосив мер міста.

За його словами, зараз проводиться потужна підготовка до проведення цього свята. В.МОСКАЛЕНКО пообіцяв багато імпровізації та вражень всім гостям, хто завітає на фестиваль.

Він повідомив, що 5 днів тому в місті вже відбувся Дитячий фестиваль дерунів (в дитячих закладах Коростеня) і захід був дуже вдалим. “Дорослий” фестиваль проводитиметься в центральному парку міста, який сам по собі, як підкреслив міський голова, “вже є дивовижним явищем природи та відомим своїми історичними місцями та пам’ятками”.

Передбачається, що в парку все буде оформлено в народному стилі, історично пов’язаному з древлянською культурою. Зустрічатимуть гостей учасники фестивалю в національних костюмах. Будуть влаштовані імпровізовані сцени для концертних виступів.

“Але головним дійством фестивалю буде змагання, хто краще приготує деруни”, - зазначив В.МОСКАЛЕНКО.

За словами міського голови, будь-хто з гостей фестивалю зможе стати дегустатором. Бажаючим видаватимуться при цьому бейджики, вартістю 30 грн. кожен – ці кошти перераховуватимуться у Фонд дерунів. Надалі дегустатор безкоштовно зможе спробувати деруни в усіх учасників фестивалю та дати оцінку страві. Передбачено, що та з команд, яка набере найбільше балів та здобуде визнання журі професійних кулінарів, і стане переможцем Першого фестивалю дерунів. Буде організовано і змагання серед дегустаторів. А журналістів, які прибудуть на фестиваль, пригощатимуть дерунами безкоштовно, зазначив В.МОСКАЛЕНКО.

Також програма фестивалю передбачає проведення низки супутніх конкурсів, зокрема, на найцікавіший твір про деруни, конкурс плакату, конкурс на найбільшого деруна та інші, які, як підкреслив мер міста, жодним чином не пов’язані з політикою, а спрямовані виключно на відпочинок людей.

Свято розпочнеться об 11.00, водночас офіційне відкриття свята заплановано на 13.00.

В.МОСКАЛЕНКО поінформував, що ідея фестивалю належить письменникові Валерію НЕЧИПОРЕНКУ.

Присутній на прес-конференції В.НЕЧИПОРЕНКО у свою чергу зазначив, що організатори фестивалю відкриті для нових ідей та пропозицій щодо проведення заходу.

За його словами, фестиваль планується розвивати, і вже наступного року для участі в ньому планують запросити чорногорців, естонців, латишів, представників інших країн.

“Ми розкрутимо це свято, цей фестиваль. У аналогічних фестивалів дуже велике майбутнє”, - запевнив мер Коростеня, повідомивши, що цей захід планується довести до рівня пивного фестивалю Октобер-Фест в Мюнхені чи міжнародного фестивалю гуляшу, що проводиться в Угорщині.

В.НЕЧИПОРЕНКО зазначив, що це вже другий фестиваль в Коростені, який започаткований завдяки В.МОСКАЛЕНКУ: в місті вже 9 років поспіль проходить всеукраїнський літературний фестиваль “Просто так”.