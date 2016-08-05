Шахтарі перекрили трасу на Львівщині: вимагають погашення зарплатних боргів

Червоноградські шахтарі вранці 5 серпня перекрили трасу державного значення Львів – Рава-Руська. Кілька десятків гірників безперервно ходили пішохідним переходом у Куликові та Смерекові, що поблизу Жовкви. А їхні колеги двома автобусами вирушили пікетувати офіс ПАТ "ДТЕК Західенерго" у Львові, повідомляє Zaxid.net.

Гірники пояснили, що вдалися до таких дій через те, що їм вкотре боргують заробітну плату.

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Також шахтарі стверджують, що їм не платять грошей через те, що ПАТ "ДТЕК Західенерго" боргує за спожите вугілля. Натомість енергетики переконують, що вони розраховуються згідно з термінами підписаних контрактів, а боргує шахтарям державна компанія-посередник.

"ДТЕК здійснює закупівлю і оплату вугілля за контрактом з державним підприємством "Держвуглепостач". Станом на 1 серпня ДТЕК закупив вугілля у державних шахтах Львівсько-Волинського басейну на суму 115 мільйонів гривень. Оплатити це вугілля маємо до кінця місяця, так передбачено контрактом. Жодних строків ми не порушуємо, тому це не до нас треба звертатися із запитанням: чому шахтарям боргують заробітну плату. Ми не ведемо на пряму розрахунків з ДП "Львіввугілля", – пояснив генеральний директор ПАТ "ДТЕК Західенерго" Андрій Шувар.