У Румунії потрапив у ДТП туристичний автобус з 58 громадянами України - МЗС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

За інформацією Посольства України в Румунії, вночі з 10 на 11 серпня поблизу селища Гароафа (Румунія‬, міжнародна траса Е85) сталася ‎ДТП. Туристичний автобус з болгарськими реєстраційними номерами перевозив 58 громадян України (20 дорослих, 38 дітей), які прямували в Болгарію. Автобус зіткнувся з легковим автомобілем. В результаті інциденту громадяни України не постраждали.

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На місце ДТП прибув консул Посольства України в Румунії з метою надання консульської допомоги співвітчизникам, яких було тимчасово розміщено у приміщенні, наданому місцевою адміністрацією.

Болгарське підприємство–перевізник зобов’язалося надати впродовж 11 серпня альтернативні автобуси (на заміну ушкодженому), на яких українці продовжать подорож за штатним маршрутом.

Місцеві правоохоронні органи розслідують причини та обставини події.

Подальший хід подій перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС.