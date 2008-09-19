Кабмін призначив віце-президента «Енергоатому»
Документ розміщено на сайті Верховної Ради
Кабінет міністрів України розпорядженням від 17 вересня 2008 р. N 1232-р призначив Юрія РЕЗУНІКА віце-президентом державного підприємства що "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
Документ розміщено на сайті Верховної Ради.
Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України.
Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.
На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.