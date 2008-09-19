Кабмін призначив віце-президента «Енергоатому»

03:44, 19 вересня 2008
Суспільство
825 0

Документ розміщено на сайті Верховної Ради

Кабінет міністрів України розпорядженням від 17 вересня 2008 р. N 1232-р призначив Юрія РЕЗУНІКА віце-президентом державного підприємства що "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Документ розміщено на сайті Верховної Ради.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter