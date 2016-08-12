У ГПУ заявляють, що їм завадили затримати людей, які стежили за прокурорами – ЗМІ

ГПУ звинувачує НАБУ в тому, що нібито спецназ Антикорупційного бюро завадив їх співробітникам затримати людей, що стежили за прокурорами.

Як заявив начальник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Володимир Гуцуляк, співробітники Генеральної прокуратури виявили стаціонарний пост спостереження, який здійснював зйомку інформації про дії працівників прокуратури. Про це пише ТСН.

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"Людей, підозрюваних у стеженні, виявили у квартирі житлового будинку, який розташовано навпроти департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ. Підозрюваних вивели, хотіли затримати, але приїхали люди, яких у ГПУ назвали спецназом НАБУ, і запобігли затриманню", - розповів Гуцуляк.

Він також додав, що ці факти вважають протидією НАБУ і пов'язують з розслідуванням кримінального провадження щодо фактів незаконного прослуховування.

"Я нагадаю, що 5 серпня в НАБУ з цього приводу проводили обшуки. У квартирі окрім спецтехніки вилучили записку з прізвищем слідчого Дмитра Суса, який входить до департаменту ГПУ з розслідування злочинів щодо майна та державної служби. Саме Сус приходив у НАБУ з обшуком у питання про прослуховування. Він веде справу щодо екс-заступника Генпрокурора Віталія Каська", - додав він.

У свою чергу в НАБУ виданню повідомили, що з'ясовують ситуацію та повідомляють, що вони не проводять незаконних слідчих дій. Раніше прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган опублікувала на своїй сторінці у Facebook інформацію про стеження за діями прокурорів.

"Слідчими Генеральної прокуратури виявлений станціонарний пост спостереження за адресою: вул. Симона Петлюри, 7/9, який здійснював знімання інформації про дії працівників прокуратури. Після спроб з'ясування належності даних осіб на місце події прибув спецназ НАБУ, який перешкоджає фіксації даного факту", - йшлося у повідомленні Сарган, яке пізніше було видалене.

Також Сарган опублікувала сім фото, на яких були зображені затримані та ім'я на записці одного з прокурорів. На ній було вказано ім'я Сус Дмитро Анатолійович та модель автомобіля.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня директор НАБУ Артем Ситник визнав певні ознаки конфлікту між НАБУ та Генпрокуратурою, але сподівається на врегулювання відносин. 5 серпня слідчо-оперативна група ГПУ прибула до НАБУ, де здійснила виїмку документів.

Групу очолював начальник управління ГПУ з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Дмитро Сус. Луценко заявив, що таким чином ГПУ перевіряє інформацію Служби безпеки про незаконне прослуховування телефону непричетної до кримінальної справи НАБУ особи. НАБУ вважає незаконною ухвалу суду про обшук у відомстві. Зазначається, що під час обшуку Генпрокуратури у приміщенні НАБУ нічого не вилучено, відомство працює у штатному режимі.