У Луценка заявили, що спецназ НАБУ перешкоджає слідчим зафіксувати факт стеження за прокурорами

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

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"Слідчими Генеральної прокуратури виявлений станціонарний пост спостереження за адресою: вул. Симона Петлюри, 7/9, який здійснював знімання інформації про дії працівників прокуратури", - наголосила Сарган.

"Після спроб з'ясування належності даних осіб на місце події прибув спецназ НАБУ, який перешкоджає фіксації даного факту", - додала Сарган.

У зв'язку з цим прес-секретар генпрокурора заявила, що такі дії можна розцінювати як протидію з боку НАБУ проведенню дій, пов'язаних з розслідуванням кримінального провадження щодо фактів незаконного прослуховування.

За її даними, прізвище слідчого ГПУ виявлено на записці серед речей одного із затриманих.

Також вона розмістила світлини, на одній із яких на записці вказано ім'я Сус Дмитро Анатолійович та марка машини.

Відомо, що в ГПУ працює людина на ім'я Дмитро Сус. Він обіймає посаду начальника управління ГПУ з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня директор НАБУ Артем Ситник визнав певні ознаки конфлікту між НАБУ та Генпрокуратурою, але сподівається на врегулювання відносин.

5 серпня слідчо-оперативна група ГПУ прибула до НАБУ, де здійснила виїмку документів. Групу очолював начальник управління ГПУ з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Дмитро Сус.

Луценко заявив, що таким чином ГПУ перевіряє інформацію Служби безпеки про незаконне прослуховування телефону непричетної до кримінальної справи НАБУ особи.

НАБУ вважає незаконною ухвалу суду про обшук у відомстві. Зазначається, що під час обшуку Генпрокуратури у приміщенні НАБУ нічого не вилучено, відомство працює у штатному режимі.