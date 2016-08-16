У Львові під час будівництва пошкодили водогін: 30 тисяч осіб залишились без води

Як повідомляє прес-служба Львіводоканалу, внаслідок пошкодження водогону без водопостачання опинилося близько 30 тисяч львів’ян які мешкають на вулицях Шевченка, 50-152, 11-115, Залізнична, Луцького, Юнакієва, Бортнянського, Сорохтея, Комарова, Ясна, О.Степанівни, К.Основяненка, Стороженка, Чоловського, Щекавицька, Братів Міхновських, Вернигори, М.Вовчка, Морозенка, Оперативна, Головацького, Голубовича, Перова, Хотинська, Коротка, Стародубська, Городоцька, 32-110, 51-139, Я.Мудрого, Пстрака, Золота, Сосенка, Яцкова, Гуні, Турянського, Єрошенка, Яворівська, Кирилівська, Моринецька, Татарбунарська, Винниця.

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Зазначається, що аварійна бригада «Львівводоканалу» працює над ліквідацією аварії. Водопостачання буде відновлено після завершення ремонтних робіт.