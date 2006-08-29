Завтра у Києві очікуються сильні дощі

Завтра синоптики прогнозують на території України теплу, але дощову погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних областях, а вночі і в північних місцями пройдуть сильні дощі, в Карпатах - дуже сильні дощі.

Температура повітря у західних та північних областях вночі становитиме 9-14°, вдень 15-20°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 11-16°; на решті території вночі 12-17°, вдень 21-26°, в Криму до 30°.

31 серпня - 1 вересня утримається хмарна погода. Короткочасні дощі, грози, лише 31 серпня у східній частині переважно без опадів.

Температура вночі 9-14°, 31 серпня в Криму та Приазов`ї 13-18°; вдень 18-23°, у західних, північних областях 15-20°, у східній частині та Криму 31серпня 24-29°, 1 вересня - 21-26°.

2-3 вересня у західних областях переважно без опадів, лише вдень 3 вересня місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 6-11°, вдень 17-22°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 12-17°. На решті території короткочасні дощі, грози. Температура вночі 7-13°, на півдні та сході 11- 16°; вдень 16-22°, у південній частині та східних областях до 25°.

Завтра у Києві та області очікується дощ, гроза, вночі місцями сильні дощі. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями по області шквали 17-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°; у Києві вночі 12-14°, вдень 16-18°.

31 серпня - 1 вересня у столиці та області буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°.

2-3 вересня синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу. Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.