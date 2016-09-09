Вбивство дівчинки на Одещині: роми погрожують селянам помстою за розгромлені будинки (відео)

Побоюючись помсти, місцеві мешканці зібралися напередодні на мітинг у селі, куди приїхали очільник поліції області та керівництво області, пише ТСН.ua.

Як зазначається, на зібрання прийшли й мешканці довколишніх сіл - вони бояться, що роми, які залишили Лощинівку, оселяться в них. Наразі ватажкам погромів ромських будинків загрожує за це кримінальна відповідальність.

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Саму Лощинівку досі цілодобово патрулюють посилені загони поліції та активісти полку "Азов". А місцеві мешканці вимагають збільшити кількість дільничних поліцейських, коли таку охорону знімуть.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки 2007 року народження, з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.

Ввечері 27 серпня в Лощинівці відбулися масові заворушення. Були пошкоджені будинки місцевих ромів. У село прибула поліція. Жителі Лощинівки вимагали виселити ромів з села. Згодом голова Ізмаїльської райдержадміністрації Валентина Стойкова заявила про досягнення домовленості з ромами щодо їх переїзду з Лощинівки.

Ромські організації звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням втрутитися в ситуацію. Разом з тим омбудсмен Валерія Лутковська заявила, що рішення Лощинівської сільради про виселення ромів незаконне. 29 серпня Ізмаїльський міськрайонний суд прийняв рішення про арешт на 60 діб без права внесення грошової застави підозрюваного у вбивстві малолітньої дівчинки.

Вбиту дівчинку поховали в Лощинівці 30 серпня.