Інцидент з літаком "Белавіа": в СБУ вирішили поки не розголошувати інформацію про винуватця

Про це в інтерв'ю "Апострофу" повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

На питання про те, у чому підозрюють Мартиросяна, Гітлянська відповіла: "Ми поки що промовчимо – в інтересах національної безпеки".

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Також у СБУ не стали розголошувати, які слідчі дії проводили з громадянином Вірменії, коли літак повернули в українську столицю, і що знайшли.

Речник СБУ сказала, що спецслужба пізніше повідомить детальну інформацію, якщо вважатиме це необхідним.

За даними ЗМІ, 21 жовтня українські правоохоронці зняли з борту лайнера білоруської авіакомпанії «Бєлавіа» одного з пасажирів — громадянина Вірменії. Літак Boeing 737-800 із 136 пасажирами і шістьма членами екіпажу на борту виконував рейс з Києва до Мінська і на вимогу компетентних органів був змушений повернутися в аеропорт «Жуляни» (Київ).

Сьогодні прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомила, що літак авіакомпанії «Бєлавіа» повертали в аеропорт «Київ», аби перевірити інформацію про можливу загрозу національній безпеці.

«СБУ отримала інформацію про іноземного громадянина і можливу загрозу національній безпеці держави. На момент отримання інформації іноземець уже перебував на борту літака авіакомпанії «Бєлавіа», який готувався виконати рейс до Мінська», - написала вона в Facebook.

За даними прес-секретаря, співробітники СБУ терміново поінформували про це держпідприємство «Украерорух», але на той час, коли диспетчер зв'язався з пілотом, літак уже декілька хвилин перебував у повітрі.

«Після перевірочних заходів ми пересвідчилися, що загрозу національній безпеці локалізовано. СБУ діяла і діятиме в межах компетенції для забезпечення безпеки країни і її громадян», - додала Гітлянська.