В СБУ зробили заяву щодо "погроз України підняти винищувачі" проти пасажирського літака "Белавіа"

"СБУ отримала інформацію про іноземного громадянина та можливу загрозу національній безпеці держави. На момент отримання інформації іноземець вже перебував на борту авіакомпанії "Белавіа", що готувався виконати рейс до Мінська. Ми невідкладно поінформували про це ДП "Украерорух", - написала на своїй сторінці у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

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За її словами, на той час, коли диспетчер зв’язався з пілотом, літак вже декілька хвилин перебував у повітрі. Після перевірочних заходів СБУ впевнилась, що загроза національній безпеці локалізована.

"СБУ діяла і діятиме у рамках компетенції для забезпечення безпеки країни та її громадян. Від себе особисто. Невже можна серйозно сприймати інформацію, що винищувачі могли бути підняті у небо проти цивільного лайнера?", - додала Гітлянська.

Ряд ЗМІ, а також прес-служба авіакомпанії повідомили , що літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули у київський аеропорт "Жуляни" під загрозою підняти винищувачі.