Нардеп Домбровський збудував у Вінниці хірургічний центр за 40 млн гривень

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Віта", передає "24 телеканал".

Повідомляється, що новий комплекс, який складатиметься з чотирьох хірургічних відділень реанімації та 13 операційних, відкриється вже в 2017 році.

Хірургічний центр розташується в окремій будівлі, де будуть сконцентровані всі необхідні функції медичного закладу – приймальне відділення з окремої операційної, діагностичне та урологічне відділення, травматологія, відділення серцево-судинної хірургії. Домбровський особисто погоджував проект центру, ставлячи перед архітекторами завдання зробити його максимально зручним для людей.

Головний лікар обласної лікарні ім. Пирогова Олександр Жупанов розповів, що Домбровський втілює найбільш актуальний для медичного закладу проект: "65% наших пацієнтів потребують саме хірургічної допомоги. Лікарня зараз має павильонный тип, що не зручно для пацієнтів. Тепер все буде сконцентровано", – пояснив він.

Будівництво хірургічно центру було заморожено ще в 90-х. Домбровський з власної ініціативи відновив його в 2006 році і вже 10 років фактично самостійно реалізує цей проект. Тільки за останній рік видатки на будівництво хірургічного центру склали 40 млн гривень. У наступному році почнеться оснащення лікарні обладнанням. За попередніми розрахунками, на це буде потрібно близько 230 млн гривень.

"Ми завжди концентрували всі можливі ресурси на всіх рівнях. Мені вдалося залучити деяких інвесторів, які теж хочуть, щоб у вінничан було гідне медичне обслуговування. Однак, це навіть не половина необхідної суми", – пояснив він.

Як стало відомо після оприлюднення електронних декларацій, стан Домбровського не йде ні в яке порівняння з багатством інших відомих вінничан – колишній губернатор виявився чи не найскромнішими з усіх. Однак витрачання коштів не на особисті, а на громадські потреби він вважає закономірним.

"Ми маємо унікальну лікарню з величезним досвідом, з величезним потенціалом. Я виходжу звідси оптимістом. Які важливіші пріоритети можуть бути?", – зазначив Домбровський.

Видання нагадує, що Олександр Домбровський з 2002 року був мером Вінниці, а з 2005 по 2010 роки обіймав посаду голови Вінницької обласної державної адміністрації. Народний депутат – член фракції Блок Петра Порошенка, пройшов у парламент по одному з двох виборчих округів у місті Вінниця – округу №11. Народний депутат від другого округу №12 – Олексій Порошенко.