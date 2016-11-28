В Чехії, Бельгії та Італії вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні

До поминальної ходи в Празі долучилися учасники української громади та представники посольства України у Чехії, передає Радіо Свобода.

Пам’ять жертв ушанували хвилиною мовчання, запалили лампадки й свічки. Організатором зустрічі стало міжнародне об’єднання «Українська свобода».

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Також, заходи до дня пам’яті жертв Голодомору в Україні відбулися в Бельгії.

Як повідомляє місія України в НАТО на своїй сторінці в Facebook, участь у поминальній літургії взяло високе духовенство Української греко-католицької церкви, УПЦ КП та Української автокефальної православної церкви, представники української діаспори та дипломати України в Бельгії.

Також, близько сотні українців зібралися в центрі Риму (Італія), біля Пантеону, щоб вшанувати річницю Голодомору.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова оргкомітету «Римського Майдану» Олесь Городецький.

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На початку заходу за жертвами Голодомору відслужили панахиду.

За його словами, професор Міланського університету, голова Італійської асоціації українських студій Джованна Броджі під час своєї промови зазначила, що «прийшла підтримати український народ і вірить, що так само, як він відродився після жахіть Голодомору, він відроджується зараз».

Також, учасники акції запалили свічки пам’яті.

День пам’яті жертв Голодомору встановлений в Україні на четверту суботу листопада.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить 3 мільйони 941 тисячу осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі.