За Сталіна було сплановано так, щоб українці бачили, "як вмирають їх діти" - свідок Голодомору

Як передає кореспондент УНІАН, про це Онищенко сказав у виступі під час жалобних заходів біля Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" у Києві.

Онищенко у 7-річному віці, проживаючи у селі в Запорізькій області, став свідком Голодомору. Чоловік розповів, що у його діда, який мав десятьох дітей, було вдосталь різної їжі. Свідок стверджує, що його дід не був куркулем, яких задовго до геноциду переслідувала радянська влада.

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"Але натхненник і організатор голоду в Україні доповів Сталіну, що немає іншого шляху, як приборкати цих українців, як організувати голод. Вони повинні побачити, як вмирають їх діти, і вони забудуть про спротив, і вони це зробили", - сказав Онищенко.

Свідок розповів, що навесні 1933 року, коли вже розтанув сніг, він бачив напівмертвих людей, які ходили вулицями, і тоді батьки заборонили йому виходити з двору, побоюючись канібалізму. Ті люди були хворі й змучені, і вмирали просто на вулицях.

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"І сьогодні вони не заспокоїлися, вони, - це Росія, яка там це організувала. Вони сьогодні, я з Донбасу два роки тому, я добре знаю, що там проходило, що там відбувалося за 65 років життя... Ми, українці, мирні люди, не агресивні, і я скажу - дуже мирні. Ми миримося навіть з тим, з чим не можна миритися", - заявив Онищенко.

На його переконання, у 2014 році Донбас здали "руському міру".